Леау отреагировал на критику со стороны экс-форварда сборной Италии

Скандальный экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано в эфире итальянского телеканала Rai раскритиковал португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау:

«Выдающийся ли игрок Леау? Точно нет. Посмотрите на Лаутаро, который бежит, сражается и жертвует собой, он является лидером. Посмотрите на Лоботку. Но это же не игроки «Барселоны» или «Баварии», чтобы о них говорили.

Говорят, в Италии слабый чемпионат. Так почему в слабом чемпионате у Леау 6 голов за сезон? Почему он не забивал в течение 5,5 месяцев? Он думает, что он феномен, и есть люди, которые с ним соглашаются. Но на самом деле он просто хороший игрок с сильными физическими данными. Но не более того».

Леау ответил на критику у себя в Твиттере с помощью эмодзи с лицом клоуна: