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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 16:49 |
227
0

Кривбасс – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч 23-го тура УПЛ начнется в 18:00

08 апреля 2024, 16:49 |
227
0
Кривбасс – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Стадион Горняк

Сегодня, 8 апреля, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 7-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Сергея Долганского на матч:

«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Вакулко, Бизимана, Соса, Хомченоский, Кожушко.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Кане, Мякушко, Сиссоко, Степанюк, Котвалюк, Корниенко.

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Источник Sport.ua
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