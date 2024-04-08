Кривбасс – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Матч 23-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 8 апреля, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 7-е места в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Сергея Долганского на матч:
«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Вакулко, Бизимана, Соса, Хомченоский, Кожушко.
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Кане, Мякушко, Сиссоко, Степанюк, Котвалюк, Корниенко.
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