Кривбасс – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 апреля, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 7-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Сергея Долганского на матч:

«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Вакулко, Бизимана, Соса, Хомченоский, Кожушко.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Кане, Мякушко, Сиссоко, Степанюк, Котвалюк, Корниенко.