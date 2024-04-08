Рома нацелилась на экс-тренера Реала и Манчестер Сити
Мануэль Пеллегрини может заменить Даниэле Де Росси
Руководство «Ромы» провело переговоры главным тренером «Бетиса» Мануэлем Пеллегрини. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Сейчас «Рому» возглавляет Даниэле Де Росси, но руководство «Волком» по-прежнему не уверено в том, что чемпиона мира 2006 года стоит оставлять на своем посту на следующий сезон. Пеллегрини может заменить Де Росси во главе «Ромы» ближайшим летом.
70-летний Пеллегрини с 2020 года возглавляет «Бетис». Чилиец известен, прежде всего, по работе с «Реалом», «Манчестер Сити», «Вильярреалом» и «Малагой».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок Серии А
Украинки в гостях сумели сыграть со Словакией с нужным счетом