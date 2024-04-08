Рома нацелилась на экс-тренера Реала и Манчестер Сити

Руководство «Ромы» провело переговоры главным тренером «Бетиса» Мануэлем Пеллегрини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сейчас «Рому» возглавляет Даниэле Де Росси, но руководство «Волком» по-прежнему не уверено в том, что чемпиона мира 2006 года стоит оставлять на своем посту на следующий сезон. Пеллегрини может заменить Де Росси во главе «Ромы» ближайшим летом.

70-летний Пеллегрини с 2020 года возглавляет «Бетис». Чилиец известен, прежде всего, по работе с «Реалом», «Манчестер Сити», «Вильярреалом» и «Малагой».