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  4. Рома нацелилась на экс-тренера Реала и Манчестер Сити
Италия
08 апреля 2024, 16:40 |
746
0

Рома нацелилась на экс-тренера Реала и Манчестер Сити

Мануэль Пеллегрини может заменить Даниэле Де Росси

08 апреля 2024, 16:40 |
746
0
Рома нацелилась на экс-тренера Реала и Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

Руководство «Ромы» провело переговоры главным тренером «Бетиса» Мануэлем Пеллегрини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сейчас «Рому» возглавляет Даниэле Де Росси, но руководство «Волком» по-прежнему не уверено в том, что чемпиона мира 2006 года стоит оставлять на своем посту на следующий сезон. Пеллегрини может заменить Де Росси во главе «Ромы» ближайшим летом.

70-летний Пеллегрини с 2020 года возглавляет «Бетис». Чилиец известен, прежде всего, по работе с «Реалом», «Манчестер Сити», «Вильярреалом» и «Малагой».

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Мануэль Пеллегрини Даниэле Де Росси Рома Рим Бетис
Источник La Repubblica
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