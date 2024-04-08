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  4. ВИДЕО. Ужасная ошибка вратаря Динамо. ЛНЗ сравнял счет в Киеве
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 16:29 | Обновлено 08 апреля 2024, 16:39
3035
0

ВИДЕО. Ужасная ошибка вратаря Динамо. ЛНЗ сравнял счет в Киеве

Проходит матч 23-го тура УПЛ

08 апреля 2024, 16:29 | Обновлено 08 апреля 2024, 16:39
3035
0
ВИДЕО. Ужасная ошибка вратаря Динамо. ЛНЗ сравнял счет в Киеве
ФК Динамо. Руслан Нещерет

В понедельник, 8 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Динамо» и ЛНЗ из Черкасс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

После первого тайма счет в матче ничейный – 1:1. За киевлян забил Ярмоленко в начале матча, однако вратарь «Динамо» Руслан Нещерет неудачно сыграл на выходе и позволил Салиху сравнять счет на 40-й минуте.

ВИДЕО. Ужасная ошибка вратаря Динамо. ЛНЗ сравнял счет в Киеве

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Руслан Нещерет Хайдин Салиху
Источник Sport.ua
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