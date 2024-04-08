В понедельник, 8 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Динамо» и ЛНЗ из Черкасс.

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Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

После первого тайма счет в матче ничейный – 1:1. За киевлян забил Ярмоленко в начале матча, однако вратарь «Динамо» Руслан Нещерет неудачно сыграл на выходе и позволил Салиху сравнять счет на 40-й минуте.

ВИДЕО. Ужасная ошибка вратаря Динамо. ЛНЗ сравнял счет в Киеве