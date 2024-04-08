ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении

Сегодня, 8 апреля 2024 года, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и черкасским ЛНЗ. После первого тайма счет поединка ничейный – 1:1.

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На 15-й минуте матча киевлян вперед вывел Андрей Ярмоленко. Забитый парашютом мяч стал для него вторым после травмы и первым после возвращения в основной состав.

ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол после возвращения