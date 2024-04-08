Украина. Премьер лига08 апреля 2024, 16:21 |
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ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
На 15-й минуте Андрей открыл счет в матче с ЛНЗ
08 апреля 2024, 16:21 |
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Сегодня, 8 апреля 2024 года, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и черкасским ЛНЗ. После первого тайма счет поединка ничейный – 1:1.
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На 15-й минуте матча киевлян вперед вывел Андрей Ярмоленко. Забитый парашютом мяч стал для него вторым после травмы и первым после возвращения в основной состав.
ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол после возвращения
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