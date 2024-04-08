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  4. ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 16:21 |
1079
0

ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении

На 15-й минуте Андрей открыл счет в матче с ЛНЗ

08 апреля 2024, 16:21 |
1079
0
ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 8 апреля 2024 года, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и черкасским ЛНЗ. После первого тайма счет поединка ничейный – 1:1.

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На 15-й минуте матча киевлян вперед вывел Андрей Ярмоленко. Забитый парашютом мяч стал для него вторым после травмы и первым после возвращения в основной состав.

ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол после возвращения

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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