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  4. Роман ДИДЫК: «Матч получился не таким, как мы хотели»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 16:45 |
154
0

Роман ДИДЫК: «Матч получился не таким, как мы хотели»

Защитник «Руха» прокомментировал поражение от «Шахтера»

08 апреля 2024, 16:45 |
154
0
Роман ДИДЫК: «Матч получился не таким, как мы хотели»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Матч получился не таким, как мы хотели, ведь команда хотела получить лучший результат. Нам не удалось выполнить установку тренерского штаба и «Рух» не продемонстрировал свои лучшие качества. Это поражение должно стать для нас уроком. Это опыт и команда должна сделать правильные выводы и поработать над тем, чтобы исправить свои ошибки.

В следующем туре «Рух» сыграет с «Кривбассом». Это очень сильный соперник, который борется за еврокубки. Важно правильно подготовиться к этому поединку, учитывая то, как мы сыграли против «Шахтера», и внести правильные коррективы в свою игру».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух Роман Дидык
Источник ФК Рух Львов
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