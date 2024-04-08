Роман ДИДЫК: «Матч получился не таким, как мы хотели»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Матч получился не таким, как мы хотели, ведь команда хотела получить лучший результат. Нам не удалось выполнить установку тренерского штаба и «Рух» не продемонстрировал свои лучшие качества. Это поражение должно стать для нас уроком. Это опыт и команда должна сделать правильные выводы и поработать над тем, чтобы исправить свои ошибки.

В следующем туре «Рух» сыграет с «Кривбассом». Это очень сильный соперник, который борется за еврокубки. Важно правильно подготовиться к этому поединку, учитывая то, как мы сыграли против «Шахтера», и внести правильные коррективы в свою игру».