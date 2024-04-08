Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, рассказал, чем бывший динамовец зарабатывает себе на жизнь.

– Какой у Милевского сейчас основной источник дохода?

– Он зарабатывает с рекламных контрактов. На твиче все донаты идут на благотворительность. Что касается фирменной одежды TIMI 10, то доход там небольшой, потому что мы не делали высокую наценку. Мы запустили выпуск мерча в тестовом режиме, и он прошел достаточно успешно. Сейчас готовим к выпуску коллекцию спортивных костюмов и футболок.

– Вы говорили, что все ваши проекты совместные. Как вы делите доходы?

– Пока доходов нет, делить нечего. Если будут, то поделим, это не проблема. Сейчас мы только тратимся. Даже когда встречаемся с подписчиками частного телеграм-канала, то приходится платить за аренду поля на стадионе им. Банникова. Иногда в барах смотрим футбол и оплачиваем за всех счет, в боулинг ездим. Это все стоит денег. Плюс у нас очень большая команда: 8 админов в телеграм-канале и 4 модератора на твиче. Им тоже нужно платить зарплату.

– Какая у них зарплата?

– Модератор на твиче зарабатывает 700 долларов в месяц, это три стрима в неделю. Админы в телеграмме получают меньше – 450 долларов.

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