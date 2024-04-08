ТАЛЛЕС: «Мы знали, что нас ждет непростой матч»

Бразильский полузащитник львовского «Руха» Таллес прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Мы знали, что нас ждет непростой матч против лидера УПЛ. Игра началась очень тяжело для нас, команда пропустила два досадных быстрых мяча.

Затем «Рух» сумел перехватить инициативу и больше атаковать. Появились моменты вблизи ворот «Шахтера» и в эпизоде с моим голом я получил пространство и почувствовал, что надо пробить. Доволен, что удалось отличиться, но жаль, что команда в итоге уступила».