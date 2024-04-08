Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТАЛЛЕС: «Мы знали, что нас ждет непростой матч»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 15:27 |
202
0

ТАЛЛЕС: «Мы знали, что нас ждет непростой матч»

Полузащитник «Руха» прокомментировал поражение от «Шахтера»

08 апреля 2024, 15:27 |
202
0
ТАЛЛЕС: «Мы знали, что нас ждет непростой матч»
ФК Рух. Таллес

Бразильский полузащитник львовского «Руха» Таллес прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Мы знали, что нас ждет непростой матч против лидера УПЛ. Игра началась очень тяжело для нас, команда пропустила два досадных быстрых мяча.

Затем «Рух» сумел перехватить инициативу и больше атаковать. Появились моменты вблизи ворот «Шахтера» и в эпизоде с моим голом я получил пространство и почувствовал, что надо пробить. Доволен, что удалось отличиться, но жаль, что команда в итоге уступила».

По теме:
ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
Два дубля, эпический финал. Полесье удержало победу над Минаем
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух Таллес Бренер
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра по-крупному: разгромные победы Динамо
Футбол | 08 апреля 2024, 14:35 8
Игра по-крупному: разгромные победы Динамо
Игра по-крупному: разгромные победы Динамо

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об исторических тенденциях в количестве динамовских крупняков

Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Футбол | 07 апреля 2024, 19:26 7
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль

Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Футбол | 08.04.2024, 12:00
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
Футбол | 08.04.2024, 16:21
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Футбол | 08.04.2024, 07:12
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
06.04.2024, 22:51 7
Футбол
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
07.04.2024, 08:32
Теннис
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
07.04.2024, 22:21 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем