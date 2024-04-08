Милевский рассказал, планирует ли он работать тренером

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, планирует ли он работать футбольным тренером:

«Тренером не хочу быть, честно. В структуре клуба очень хочется работать, а тренером как-то мне не очень все это. Какой из меня тренер? Пока вообще... В структуре клуба? Да, конечно же хочется. Я нападающим был, поэтому что-то будет связано с этим. Так я это вижу».

Ранее друг Милевского Сергей Третьяк рассказал, что Игорь Суркис предложил Артему работу в киевском «Динамо».