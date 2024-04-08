Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский рассказал, планирует ли он работать тренером
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 15:15 |
667
1

Милевский рассказал, планирует ли он работать тренером

На данный момент Артем не видит себя в этом амплуа

08 апреля 2024, 15:15 |
667
1
Милевский рассказал, планирует ли он работать тренером
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, планирует ли он работать футбольным тренером:

«Тренером не хочу быть, честно. В структуре клуба очень хочется работать, а тренером как-то мне не очень все это. Какой из меня тренер? Пока вообще... В структуре клуба? Да, конечно же хочется. Я нападающим был, поэтому что-то будет связано с этим. Так я это вижу».

Ранее друг Милевского Сергей Третьяк рассказал, что Игорь Суркис предложил Артему работу в киевском «Динамо».

По теме:
ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
Два дубля, эпический финал. Полесье удержало победу над Минаем
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Футбол | 07 апреля 2024, 20:18 0
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед

7 апреля Ливерпуль сыграл вничью с красными дьяволами со счетом 2:2

Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Футбол | 08 апреля 2024, 13:01 5
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко

Ващук высказался о словах экс-грока «Тоттенхэма»

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Футбол | 08.04.2024, 12:00
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Футбол | 07.04.2024, 22:21
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Удинезе – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 08.04.2024, 15:17
Удинезе – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
а что может быть связано с нападающим? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
07.04.2024, 20:38 5
Другие виды
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 16
Футбол
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
07.04.2024, 08:32
Теннис
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 5
Футбол
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
07.04.2024, 11:30 8
Футбол
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем