Милевский рассказал, планирует ли он работать тренером
На данный момент Артем не видит себя в этом амплуа
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, планирует ли он работать футбольным тренером:
«Тренером не хочу быть, честно. В структуре клуба очень хочется работать, а тренером как-то мне не очень все это. Какой из меня тренер? Пока вообще... В структуре клуба? Да, конечно же хочется. Я нападающим был, поэтому что-то будет связано с этим. Так я это вижу».
Ранее друг Милевского Сергей Третьяк рассказал, что Игорь Суркис предложил Артему работу в киевском «Динамо».
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