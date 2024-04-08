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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 15:04 | Обновлено 08 апреля 2024, 15:05
578
0

16-летний дебютант Руха оценил свой выход на замену против Шахтера

Мухаммад Джурабаев благодарен тренерскому штабу

08 апреля 2024, 15:04 | Обновлено 08 апреля 2024, 15:05
578
0
16-летний дебютант Руха оценил свой выход на замену против Шахтера
ФК Рух. Мухаммад Джурабаев

Полузащитник львовского «Руха» Мухаммад Джурабаев прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Эмоции невероятные и я благодарен тренерскому штабу за то, что дали возможность дебютировать в таком непростом для команды матче против «Шахтера».

Мы всю неделю готовились к этому поединку, детально изучая игру нашего соперника. Все в команде понимали, как будут действовать на поле «горняки», но игра с самого начала пошла не по нашему плану. Трудно объяснить, почему так произошло.

В матчах против таких соперников как «Шахтер» на первый план выходят характер и психология. К сожалению, начало поединка было неудачным для нас и более опытная команда воспользовалась этим и забила дважды. Следует разобрать свои ошибки и хорошо поработать, чтобы больше такое не повторялось в наших матчах.

Даже в этой номинально гостевой игре «Рух» чувствовал поддержку своих болельщиков и она очень важна для нас. Я сам в этом убедился, когда выходил на поле – поддержка зрителей очень мотивирует. Поэтому хочется поблагодарить наших болельщиков и постараться получить для них положительный результат в следующих матчах».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух
Источник ФК Рух Львов
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