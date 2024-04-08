16-летний дебютант Руха оценил свой выход на замену против Шахтера

Полузащитник львовского «Руха» Мухаммад Джурабаев прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Эмоции невероятные и я благодарен тренерскому штабу за то, что дали возможность дебютировать в таком непростом для команды матче против «Шахтера».

Мы всю неделю готовились к этому поединку, детально изучая игру нашего соперника. Все в команде понимали, как будут действовать на поле «горняки», но игра с самого начала пошла не по нашему плану. Трудно объяснить, почему так произошло.

В матчах против таких соперников как «Шахтер» на первый план выходят характер и психология. К сожалению, начало поединка было неудачным для нас и более опытная команда воспользовалась этим и забила дважды. Следует разобрать свои ошибки и хорошо поработать, чтобы больше такое не повторялось в наших матчах.

Даже в этой номинально гостевой игре «Рух» чувствовал поддержку своих болельщиков и она очень важна для нас. Я сам в этом убедился, когда выходил на поле – поддержка зрителей очень мотивирует. Поэтому хочется поблагодарить наших болельщиков и постараться получить для них положительный результат в следующих матчах».