Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: клуб Бундеслиги уволил тренера после неутешительной серии
Германия
08 апреля 2024, 14:59 | Обновлено 08 апреля 2024, 15:00
677
0

Источник: клуб Бундеслиги уволил тренера после неутешительной серии

Томас Леч возглавлял «Бохум» с сентября 2022 года

08 апреля 2024, 14:59 | Обновлено 08 апреля 2024, 15:00
677
0
Источник: клуб Бундеслиги уволил тренера после неутешительной серии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Леч

Главный тренер «Бохума» Томас Леч отправлен в отставку. Об этом сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

В последних пяти матчах «Бохум», за который выступает экс-игрок сборной Украины Иван Ордец, набрал всего одно очко и скатился на 15-е место в турнирной таблице, как раз над зоной переходных матчей за право остаться в высшем немецком дивизионе.

Отмечается, что вместе с Лечем, который до сентября 2022-го, когда возглавил клуб Бундеслиги, тренировал «Витесс», «Аустрию», «Эрцгебирге», «Зальцбург» и «Лиферинг», из «Бохума» уйдет и его ассистент Ян Фиссер.

По теме:
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
В Баварии готовы уволить Тухеля. Названа «точка невозврата»
Бундеслига. Боруссия М и Хоффенхайм забили соперникам по три гола
Бохум отставка Иван Ордец Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд
Футбол | 08 апреля 2024, 13:12 6
В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд
В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд

Олег Чайка возмущен таким поведением неназванного клуба

ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
Футбол | 08 апреля 2024, 16:21 0
ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении

На 15-й минуте Андрей открыл счет в матче с ЛНЗ

Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры
Футбол | 07.04.2024, 22:20
Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры
Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Футбол | 08.04.2024, 07:12
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Футбол | 07.04.2024, 20:18
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
06.04.2024, 22:51 7
Футбол
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
07.04.2024, 20:38 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем