Источник: клуб Бундеслиги уволил тренера после неутешительной серии

Главный тренер «Бохума» Томас Леч отправлен в отставку. Об этом сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

В последних пяти матчах «Бохум», за который выступает экс-игрок сборной Украины Иван Ордец, набрал всего одно очко и скатился на 15-е место в турнирной таблице, как раз над зоной переходных матчей за право остаться в высшем немецком дивизионе.

Отмечается, что вместе с Лечем, который до сентября 2022-го, когда возглавил клуб Бундеслиги, тренировал «Витесс», «Аустрию», «Эрцгебирге», «Зальцбург» и «Лиферинг», из «Бохума» уйдет и его ассистент Ян Фиссер.