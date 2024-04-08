Источник: клуб Бундеслиги уволил тренера после неутешительной серии
Томас Леч возглавлял «Бохум» с сентября 2022 года
Главный тренер «Бохума» Томас Леч отправлен в отставку. Об этом сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.
В последних пяти матчах «Бохум», за который выступает экс-игрок сборной Украины Иван Ордец, набрал всего одно очко и скатился на 15-е место в турнирной таблице, как раз над зоной переходных матчей за право остаться в высшем немецком дивизионе.
Отмечается, что вместе с Лечем, который до сентября 2022-го, когда возглавил клуб Бундеслиги, тренировал «Витесс», «Аустрию», «Эрцгебирге», «Зальцбург» и «Лиферинг», из «Бохума» уйдет и его ассистент Ян Фиссер.
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