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  4. Игорь ПЕРДУТА: «К Кривбассу готовимся с хорошими эмоциями»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 14:49 |
22
0

Игорь ПЕРДУТА: «К Кривбассу готовимся с хорошими эмоциями»

Защитник «Ворсклы» поделился ожиданиями от матча с «Кривбассом»

08 апреля 2024, 14:49 |
22
0
Игорь ПЕРДУТА: «К Кривбассу готовимся с хорошими эмоциями»
УПЛ. Игорь Пердута

Защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– Игорь, у Вашей команды в последнюю неделю был плотный график. Как готовитесь к матчу с «Кривбассом», какие сильные стороны этой команды могли бы выделить?

– Все нормально, мы уже восстановились. Кривбасс находится на втором месте, поэтому у них очень сильная команда, тренерский штаб. В общем, в «Кривбассе» играют футболисты очень высокого уровня.

– В прошлом туре Вы потерпели неприятное поражение от «Динамо» как это повлияло на Ваше моральное состояние?

– Мы уже подняли себе настроение, выйдя в финал Кубка Украины. Поэтому, я думаю, что с настроением уже все нормально, на хороших эмоциях готовимся к игре против «Кривбасса».

– А как насчет физического состояния? Все же, это будет третий матч за 8 дней...

– Все нормально, это же футбол. Восстанавливаемся под наблюдением врачей и специалистов, выполняем определенные процедуры. Конечно, отдали много сил, но нечего жаловаться. Выходим и играем.

– В турнирной таблице Вы на 7-м месте, буквально четыре очка Вас отделяет от «Полесья». Насколько важным сейчас является для Вас место в таблице?

– У нас одна задача: выходить и побеждать в каждой игре. Мы не разделяем для себя турниры, чемпионат или Кубок. Должны показывать свой лучший футбол в каждом матче и радовать наших болельщиков.

– В общем, насколько Вы довольны вашими выступлениями в весенней части текущего чемпионата?

– Конечно, хотелось бы лучше. Но имеем то, что имеем. Две игры выиграли. Для того и тренируемся, делаем разборы игр, тренерский штаб нас ориентирует, каких ошибок следует избегать в будущем, чтобы достигать положительного результата.

Матч «Кривбасс» – «Ворскла» состоится 8 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла Игорь Пердута
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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