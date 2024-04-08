Ливерпуль рассмотрит трансфер Салаха. Мохамед может заменить обладателя ЗМ

31-летний вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах может летом покинуть клуб.

По информации HITC, английский клуб готов распрощаться со звездным вингером, если поступит солидное предложение. Прошлым летом Салах мог перейти в клуб из Саудовской Аравии, однако Юрген Клопп уговорил его остаться.

Учитывая, что Салаху скоро исполнится 32 года, «Ливерпуль» может его продать за солидную сумму и закупить молодых перспективных футболистов, вокруг которых будет строиться будущее клуба.

Отмечается, что купить Салаха желает саудовский «Аль-Иттихад», который хочет заменить египтянином нападающего Карима Бензема.

Салах провел в этом сезоне 35 матчей, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.