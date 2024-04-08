Экс-тренер Челси отказался возглавить Аякс и ждет отставки тен Хага в МЮ
Грэм Поттер уже год находится без работы
Бывший главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер отказался возглавить «Аякс».
Как утверждает Sky Sports, 48-летний специалист провел переговоры с амстердамским клубом, но в итоге решил продолжить карьеру в другом месте.
Ранее сообщалось, что Поттер станет главным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага этим летом.
Отметим, что 48-летний Поттер находится без работы уже на протяжении года после того, как 2 апреля был уволен из «Челси» после 31 матча, проведенного во главе «синих».
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