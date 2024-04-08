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  4. Экс-тренер Челси отказался возглавить Аякс и ждет отставки тен Хага в МЮ
Англия
08 апреля 2024, 14:20 |
464
0

Экс-тренер Челси отказался возглавить Аякс и ждет отставки тен Хага в МЮ

Грэм Поттер уже год находится без работы

08 апреля 2024, 14:20 |
464
0
Экс-тренер Челси отказался возглавить Аякс и ждет отставки тен Хага в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Бывший главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер отказался возглавить «Аякс».

Как утверждает Sky Sports, 48-летний специалист провел переговоры с амстердамским клубом, но в итоге решил продолжить карьеру в другом месте.

Ранее сообщалось, что Поттер станет главным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага этим летом.

Отметим, что 48-летний Поттер находится без работы уже на протяжении года после того, как 2 апреля был уволен из «Челси» после 31 матча, проведенного во главе «синих».

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Грэм Поттер Челси Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник Sky Sports
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