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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 14:22 |
1351
2

Динамо Киев – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Матч 23-го тура УПЛ начнется в 15:30

08 апреля 2024, 14:22 |
1351
2
Динамо Киев – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Стадион имени Валерия Лобановского

Сегодня, 8 апреля, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Олега Дулуба на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Андриевский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Ковалев, Салиху, Стасюк, Норенков, Рыбалка, Бойко, Яшари, Наумец, Молло.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы стартовые составы
Источник Sport.ua
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zelc006
Обо разярмолять чуркасу..
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batistuta
Сійчас разрибалять динаму...
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