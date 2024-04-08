Динамо Киев – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 апреля, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Олега Дулуба на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Андриевский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Ковалев, Салиху, Стасюк, Норенков, Рыбалка, Бойко, Яшари, Наумец, Молло.