Милевский рассказал, как игроки Динамо праздновали победу над спартаком

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, как игроки «бело-синих» праздновали победу над московским «спартаком» в квалификации Лиги чемпионов 2008/09:

«Как праздновали победу над «спартаком»? На самом деле, больше праздновали победу, когда в москве обыграли их. Помню тогда же летали самолеты, все нормально было, можно было перемещаться. И как сейчас помню, Саня Шовковский позвонил в «Патипа». Теперь уже Александр Владимирович, нынешний тренер «Динамо» Киев. И мы тогда, помню, приезжаем в «Патипа», сразу прилетели. В «Патипа» заходим, уже второй час ночи где-то. А там все в майках «Динамо» Киев, и все: «Вау, вау, вау, вау, красавцы». Гудели всю ночь с ними вместе, кто-то подходил чокнуться, кто-то еще что-то. В общем, еще после первой игры, когда счет 4:1 был, всем в основном все уже понятно было».

Ранее Артем Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть.