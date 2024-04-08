Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский рассказал, как игроки Динамо праздновали победу над спартаком
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 14:11 | Обновлено 08 апреля 2024, 14:12
1135
2

Милевский рассказал, как игроки Динамо праздновали победу над спартаком

В истории Артема нашлось место и для нынешнего тренера «Динамо» Александра Шовковского

08 апреля 2024, 14:11 | Обновлено 08 апреля 2024, 14:12
1135
2
Милевский рассказал, как игроки Динамо праздновали победу над спартаком
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, как игроки «бело-синих» праздновали победу над московским «спартаком» в квалификации Лиги чемпионов 2008/09:

«Как праздновали победу над «спартаком»? На самом деле, больше праздновали победу, когда в москве обыграли их. Помню тогда же летали самолеты, все нормально было, можно было перемещаться. И как сейчас помню, Саня Шовковский позвонил в «Патипа». Теперь уже Александр Владимирович, нынешний тренер «Динамо» Киев. И мы тогда, помню, приезжаем в «Патипа», сразу прилетели. В «Патипа» заходим, уже второй час ночи где-то. А там все в майках «Динамо» Киев, и все: «Вау, вау, вау, вау, красавцы». Гудели всю ночь с ними вместе, кто-то подходил чокнуться, кто-то еще что-то. В общем, еще после первой игры, когда счет 4:1 был, всем в основном все уже понятно было».

Ранее Артем Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть.

По теме:
Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игорь ПЕРДУТА: «К Кривбассу готовимся с хорошими эмоциями»
Игра по-крупному: разгромные победы Динамо
Артем Милевский Александр Шовковский Динамо Киев Спартак Москва Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Футбол | 07 апреля 2024, 19:26 7
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль

Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ

«Ревнует Артема». Друг Милевского прокомментировал конфликт с Алиевым
Футбол | 08 апреля 2024, 12:53 1
«Ревнует Артема». Друг Милевского прокомментировал конфликт с Алиевым
«Ревнует Артема». Друг Милевского прокомментировал конфликт с Алиевым

Сергей Третьяк подробно рассказал о нашумевшем споре

Друг Милевского рассказал, как уговорил его начать лечиться от алкоголизма
Футбол | 08.04.2024, 10:59
Друг Милевского рассказал, как уговорил его начать лечиться от алкоголизма
Друг Милевского рассказал, как уговорил его начать лечиться от алкоголизма
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Футбол | 07.04.2024, 20:18
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Футбол | 07.04.2024, 16:11
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fireball
И шо? Там сидели рядовые кузьмичи?
Ответить
+1
umnuy2
знатная была охота
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
06.04.2024, 08:31 1
Теннис
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
06.04.2024, 11:23 4
Снукер
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
06.04.2024, 19:40 2
Футбол
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
06.04.2024, 22:51 7
Футбол
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем