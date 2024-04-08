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  4. Артур МИКИТИШИН: «Для нас сейчас каждый матч, как финал»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 13:50 |
161
0

Артур МИКИТИШИН: «Для нас сейчас каждый матч, как финал»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Ворсклой»

08 апреля 2024, 13:50 |
161
0
Артур МИКИТИШИН: «Для нас сейчас каждый матч, как финал»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы».

– Артур, поделись мыслями относительно матча с «Ворсклой», как охарактеризуешь соперника?

– В принципе мы готовимся ко всем матчам УПЛ одинаково. Но, конечно, понимаем, что для нас сейчас каждая игра, как финал. Настраиваемся по-боевому и рассчитываем на три очка.

– Как ты считаешь в чем сила «Ворсклы», на чем надо акцентировать внимание в игре?

– Соперник имеет достаточно опытных футболистов, а также перспективных молодых исполнителей. Быстрая игра. Не боится играть в футбол, а также дает играть сопернику. Надеюсь, болельщики увидят интересный поединок.

– В последних матчах соперники настраиваются на «Кривбасс» с двойной мотивацией. Это чувствуется?

– Конечно, чувствуется. Все понимают, что «Кривбасс» идет на втором месте и борется за самые высокие позиции УПЛ. Но в целом, думаю, все команды настраиваются на каждого оппонента примерно одинаково.

Матч «Кривбасс» – «Ворскла» состоится 8 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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Артур Микитишин чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла
Источник ФК Кривбасс
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