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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 13:39 | Обновлено 08 апреля 2024, 13:53
2316
3

Друг Милевского рассказал, сколько стоило лечение Артема

Почти все финансовые расходы взял на себя президент «Динамо» Игорь Суркис

08 апреля 2024, 13:39 | Обновлено 08 апреля 2024, 13:53
2316
3
Друг Милевского рассказал, сколько стоило лечение Артема
Артем Милевский

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, рассказал, сколько стоило лечение Артема, которое оплатил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

– Алиев говорил, что Вы слили счета за лечение Милевского в интернет.

– Ничего я не сливал.

– Но в интернете появился прейскурант, где было указано, что лечение Милевского обошлось в 175 тысяч гривен за неделю.

– В сети гуляет какой-то фейковый скрин. Видимо, кто-то из журналистов решил хайпануть на этой теме. Я видел оригинал документа, там даже сумма указана другая.

– Больше или меньше 175 тысяч?

– Сумма примерно в этих пределах. Это классическая цифра за лечение в этой клинике. Но фамилии там указаны совсем другие.

– Суркис с самого начала оплачивал лечение?

– Нет, первые три дня, а это 70 тысяч гривен, оплатил я. В этой клинике это минимальные требования по депозиту. На следующий день я читаю в СМИ, что Алиев и Селезнев забили тревогу – Кент не берет трубку, а они хотят помочь. Я набрал Селю: «Жека, с Артемом все хорошо, он на реабилитации. Если вы хотите помочь своему другу, то не трубите об этом в прессе. Вот реквизиты клиники, помогайте молча». Но никто ничего так и не сбросил. Селезнев рассказал обо всем Алиеву. А Саша вместо того, чтобы скинуться узким кругом деньгами, и никому об этом не говорить, позвонил Игорю Михайловичу Суркису и попросил помощи. А дальше вы все знаете.

Ранее Сергей Третьяк прокомментировал конфликт с Александром Алиевым.

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Источник Украинский футбол
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umnuy2
друзья отличные у мили...бабки на лавке у подьезда и то языки короче имеют
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+1
turist86
3-літрова банка розсолу 
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+1
ukrop45
Як же ви надоїли своїм Мілєвським!
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0
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