В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд

Директор академии «Кривбасса» Олег Чайка прокомментировал ракетный удар рф по зданию Днепровского профессионального колледжа спорта, частью которого является отделение школы криворожского клуба.

– Олег Николаевич, расскажите более подробно о том, что произошло и какова ситуация сейчас?

– Ежедневно в здании ДФКС живут и тренируются около 500 учеников и студентов, около 200 из которых – это юные футболисты; работают 170 педагогов и учителей по спорту и воспитателей. Мирные люди, спортсмены, дети... в жизнь которых пришел «русский мир». В результате прилета было частично разрушено здание, повреждены окна и кабинеты, но, самое главное, что в момент удара наши воспитанники вместе с работниками колледжа находились в укрытии. Это уберегло их жизни и здоровье.

– Как мы понимаем сейчас продолжаются ремонтные работы. Где сейчас живут дети и не повлияло ли это на тренировочный процесс и участие в чемпионате ДЮФЛУ?

– Сейчас идет восстановление здания ДФКС и хотелось бы поблагодарить всех, кто присоединился к этому процессу. Частично дети временно находятся дома, но это не повлияло на тренировочный процесс и участие в чемпионате ДЮФЛУ. Вопреки всему команда УФК «Кривбасс» продолжает защищать красно-белые цвета и, уверен, уже совсем скоро они смогут вернуться к полноценной работе и тренировкам в родных стенах!

– Как известно, беда объединяет и вместе можно преодолеть любые трудности. Скажите, кто оказался в такой тяжелый момент рядом?

– Во-первых, большая красно-белая семья всегда поддерживает друг друга в любой ситуации, а здесь даже и речи не могло быть. Руководство клуба сразу выехало в Днепр и было рядом тогда и сейчас. Во-вторых, большая благодарность председателю Днепропетровского областного совета Николаю Лукашуку за активную помощь. Вместе мы даже организовали выезд ребят из УФК на игру УПЛ против «Ворсклы».

– Скажите, а были какие-то предложения поддержки от других клубов?

– Честно говоря, эта ситуация шокировала нас дважды. Прилет – это очередной террористический акт нашего неадекватного соседа, который почти ежедневно терроризирует мирное население Украины. А вот есть то, чему действительно нет объяснения. В день трагедии некоторым нашим юным игрокам позвонили скауты одного из наших грандов и предложили переехать и тренироваться с их клубом, вроде бы, в безопасности. Сразу после прилета! Не всей команде, а только точечно самым сильным игрокам. Это просто не укладывается в голове. Это же мародерство какое-то? Как говорится, с такими «своими» и врагов не надо.