В день прилета воспитанников Кривбасса пытался переманить украинский гранд
Олег Чайка возмущен таким поведением неназванного клуба
Директор академии «Кривбасса» Олег Чайка прокомментировал ракетный удар рф по зданию Днепровского профессионального колледжа спорта, частью которого является отделение школы криворожского клуба.
– Олег Николаевич, расскажите более подробно о том, что произошло и какова ситуация сейчас?
– Ежедневно в здании ДФКС живут и тренируются около 500 учеников и студентов, около 200 из которых – это юные футболисты; работают 170 педагогов и учителей по спорту и воспитателей. Мирные люди, спортсмены, дети... в жизнь которых пришел «русский мир». В результате прилета было частично разрушено здание, повреждены окна и кабинеты, но, самое главное, что в момент удара наши воспитанники вместе с работниками колледжа находились в укрытии. Это уберегло их жизни и здоровье.
– Как мы понимаем сейчас продолжаются ремонтные работы. Где сейчас живут дети и не повлияло ли это на тренировочный процесс и участие в чемпионате ДЮФЛУ?
– Сейчас идет восстановление здания ДФКС и хотелось бы поблагодарить всех, кто присоединился к этому процессу. Частично дети временно находятся дома, но это не повлияло на тренировочный процесс и участие в чемпионате ДЮФЛУ. Вопреки всему команда УФК «Кривбасс» продолжает защищать красно-белые цвета и, уверен, уже совсем скоро они смогут вернуться к полноценной работе и тренировкам в родных стенах!
– Как известно, беда объединяет и вместе можно преодолеть любые трудности. Скажите, кто оказался в такой тяжелый момент рядом?
– Во-первых, большая красно-белая семья всегда поддерживает друг друга в любой ситуации, а здесь даже и речи не могло быть. Руководство клуба сразу выехало в Днепр и было рядом тогда и сейчас. Во-вторых, большая благодарность председателю Днепропетровского областного совета Николаю Лукашуку за активную помощь. Вместе мы даже организовали выезд ребят из УФК на игру УПЛ против «Ворсклы».
– Скажите, а были какие-то предложения поддержки от других клубов?
– Честно говоря, эта ситуация шокировала нас дважды. Прилет – это очередной террористический акт нашего неадекватного соседа, который почти ежедневно терроризирует мирное население Украины. А вот есть то, чему действительно нет объяснения. В день трагедии некоторым нашим юным игрокам позвонили скауты одного из наших грандов и предложили переехать и тренироваться с их клубом, вроде бы, в безопасности. Сразу после прилета! Не всей команде, а только точечно самым сильным игрокам. Это просто не укладывается в голове. Это же мародерство какое-то? Как говорится, с такими «своими» и врагов не надо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Путря недоволен победой со счетом 3:2
Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Александрией»