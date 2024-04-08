«Ревнует Артема». Друг Милевского прокомментировал конфликт с Алиевым

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, прокомментировал конфликт с другим бывшим динамовцем Александром Алиевым.

– Сергей, Алиев в своем сторис называл Вас мошенником, говорил, что Вы приходили к Милевскому в больницу и требовали выписки и счета. Интересно послушать Вашу версию событий.

– На самом деле эта выписка нужна была для Игоря Михайловича Суркиса. Он хотел посмотреть, что делали Артему в клинике. У меня ее попросила взять его дочь – Яна Суркис. Я, кстати, записал с Яной видео, где она это подтверждает, чтобы опровергнуть слова Алиева. Также выписка была нужна нам для перевода Артема в другую реабилитационную клинику, чтобы они изучили историю его болезни и посмотрели, какие ему кололи медикаменты.

– Вы говорили Алиеву об этом?

– Я с Алиевым тогда не говорил, а общался с менеджером клиники. Видимо, она позвонила Алиеву, чтобы уточнить, давать ли мне справку, а он сказал, что нет.

– Процитирую Алиева: «Сережа лично получил п******й по харе за свой плохой язык и за вранье». Когда Вы с ним встретились и была ли драка?

– Никакой драки вообще не было. Я и Артем с ним встретились во «Французском квартале» в кафе «128» уже после выписки. Мы хотели снять совместный контент и пригласить Алиева на стрим на твич. Мы с ним посидели в нормальной атмосфере, без рукоприкладства. Единственный момент, когда я хотел снять встречу Артема с Алиевым, то Саня сказал: «Х**и ты меня снимаешь?!». Я убрал телефон. Потом в кафе мы встретили военного с протезом, я снял этот момент, но Алиев уже ничего не говорил.

– Почему тогда Алиев записывает такие сторис и выступает с негативом против Вас?

– Возможно, Алиев меня ревнует к Милевскому, ведь они много лет дружили, а сейчас Артем проводит больше времени со мной. Я впервые в жизни услышал, что чем-то обидел Алиева, из его эфира. До этого момента у нас не было никаких недоразумений и конфликтов. Более того, он меня благодарил за то, что я помог Теме пройти реабилитацию, жал руку и говорил спасибо. Потому что никто из окружения Милевского не мог уговорить его лечь в больницу.

Что произошло потом? Честно, не знаю. Наверняка он обиделся на Артема за его интервью Волошину, где тот сказал, что со стороны Саши было глупо выносить в прессу о его проблеме. Алиев не смотрел полное интервью и неправильно его интерпретировал. Возможно, подумал, что это я виноват и надоумил Артема такое сказать. Но Артем все сказал правильно. Его семья, мама, папа, сестра, находятся в беларуси. Представьте, как они переживали, читая, что их сын находится в коме в реанимации. Я их успокоил и сказал, что все под контролем, Артем в больнице под наблюдением профессиональных врачей. Ну вот зачем Алиев это сделал? Я же не выносил это в прессу и не пиарился на проблемах Артема. В итоге Алиев так ничего и не понял, и заблокировал Артема во всех соцсетях.

– Вы не пробовали связаться с Алиевым, чтобы решить Ваш конфликт и помириться?

– Я звонил ему несколько раз, даже на Прощеное воскресенье звонил. Говорю: «Саня, если я тебя чем-то обидел – прости меня. Разблокируй Артема и помиритесь в конце концов». Он сказал: «Бог простит, и я прощаю». Мы закончили разговор на нормальной ноте. Проходит несколько дней, и он снова начинает говорить обо мне гадости. Я очень хочу, чтобы кенты помирились. Люди хотят видеть их вместе, есть очень много фанатов Мили и Алиева. Я готов даже пожертвовать собой ради их дружбы.

– В каком плане Вы готовы пожертвовать собой?

– Если Алиеву не нравится мое общение с Артемом, то я отойду в сторону, чтобы они помирились.