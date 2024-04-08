Минай – Полесье. Стали известны стартовые составы
Матч 23-го тура УПЛ начнется в 13:00
Сегодня, 8 апреля, «Минай» на своем домашнем стадионе в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Сергея Шищенко на матч:
«Минай»: Кемкин, Немчанинов, Корнийчук, Скиба, Кисель, Чуев, Петько, Витенчук, Кораблин, Устименко, Гуничев.
«Полесье»: Кудрик, Смоляков, Кравец, Чоботенко, Крушинский, Коста, Мустафаев, Козак, Назаренко, Луифер, Тейлор.
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