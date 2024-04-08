Минай – Полесье. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 апреля, «Минай» на своем домашнем стадионе в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Сергея Шищенко на матч:

«Минай»: Кемкин, Немчанинов, Корнийчук, Скиба, Кисель, Чуев, Петько, Витенчук, Кораблин, Устименко, Гуничев.

«Полесье»: Кудрик, Смоляков, Кравец, Чоботенко, Крушинский, Коста, Мустафаев, Козак, Назаренко, Луифер, Тейлор.