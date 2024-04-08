Украина. Премьер лига08 апреля 2024, 11:52 |
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Днепр-1 – Заря
Поединок пройдет 9 апреля в 13:00 в Днепре
08 апреля 2024, 11:52 |
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Во вторник, 9 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Заря» Луганск.
Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 42 очка после 22 игр. У «Зари» 22 пункта после 20 игр и 12-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Днепр-1» – «Заря» проводят телеканал УНІАН и YouTube-канал Football Hub.
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