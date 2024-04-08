Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сын Олега Гусева оформил дубль за юниоров Динамо
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 06:09 | Обновлено 08 апреля 2024, 06:12
466
0

ВИДЕО. Сын Олега Гусева оформил дубль за юниоров Динамо

Алексей Гусев дважды отличился в воротах ЛНЗ

08 апреля 2024, 06:09 | Обновлено 08 апреля 2024, 06:12
466
0
ВИДЕО. Сын Олега Гусева оформил дубль за юниоров Динамо
ФК Динамо Киев

7 апреля в чемпионате Украины по футболу U-19 киевское «Динамо» сыграло с черкасским ЛНЗ.

В первые 14 минут «бело-синие» забили дважды – отличились Тарас Михавко и Кирилл Осипенко.

После перерыва по дублю на свой счет записали Алексей Гусев и Виталий Лобко.

«Динамо» осталось лидером в турнирной таблице. Киевляне набрали 54 очка за 22 поединка. «Шахтер» имеет 50 пунктов, но сыграл на матч меньше.

Чемпионат Украины U-19. 23-й тур. 7 апреля

ДинамоЛНЗ6:0

Голы: Михавко (8), Осипенко (13), Гусев (50, 81), Лобко (70, 79)

ВИДЕОБЗОР МАТЧА

По теме:
Чемпионат Португалии. Порту на своем поле проиграл Витории
Вторая лига. ЮКСА обыграла Звягель в битве лидеров
Бундеслига. Боруссия М и Хоффенхайм забили соперникам по три гола
Олег Гусев Алексей Гусев Динамо Киев U-19 видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу U-19 Тарас Михавко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Теннис | 07 апреля 2024, 08:32 0
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура

Серб стал самым возрастным лидером мирового рейтинга

На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
Снукер | 07 апреля 2024, 11:47 2
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу

В полуфинале Tour Championship Марк Уильямс обыграл Марка Аллена

Коллинс повторила невероятное достижение легендарной Серены Уильямс
Теннис | 07.04.2024, 23:23
Коллинс повторила невероятное достижение легендарной Серены Уильямс
Коллинс повторила невероятное достижение легендарной Серены Уильямс
И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура
Футбол | 08.04.2024, 04:35
И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура
И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Футбол | 07.04.2024, 16:11
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
06.04.2024, 20:38 59
Футбол
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
06.04.2024, 17:47 3
Футбол
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
07.04.2024, 20:38 9
Другие виды
У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона
У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона
06.04.2024, 22:33 2
Футбол
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем