ВИДЕО. Сын Олега Гусева оформил дубль за юниоров Динамо

7 апреля в чемпионате Украины по футболу U-19 киевское «Динамо» сыграло с черкасским ЛНЗ.

В первые 14 минут «бело-синие» забили дважды – отличились Тарас Михавко и Кирилл Осипенко.

После перерыва по дублю на свой счет записали Алексей Гусев и Виталий Лобко.

«Динамо» осталось лидером в турнирной таблице. Киевляне набрали 54 очка за 22 поединка. «Шахтер» имеет 50 пунктов, но сыграл на матч меньше.

Чемпионат Украины U-19. 23-й тур. 7 апреля

Динамо – ЛНЗ – 6:0

Голы: Михавко (8), Осипенко (13), Гусев (50, 81), Лобко (70, 79)

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