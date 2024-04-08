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08 апреля 2024, 04:05 |
11
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 апреля 2024, 04:05 |
11
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Полесье

Ggbet 4.76 – 3.35 – 1.91

15:30 Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы

Ggbet 1.28 – 5.90 – 12.00

21:45 Удинезе – Интер

Ggbet 7.85 – 4.92 – 1.46

КИБЕРСПОРТ (CS2)

10:30 Steel Helmet – Астралис

Ggbet 2.71 – 1.48

10:30 FaZe Clan – Nemiga Gaming

Ggbet 1.19 – 4.48

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Источник Sport.ua
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