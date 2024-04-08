Другие новости08 апреля 2024, 04:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
08 апреля 2024, 04:05 |
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В понедельник, 8 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Минай – Полесье
15:30 Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы
21:45 Удинезе – Интер
КИБЕРСПОРТ (CS2)
10:30 Steel Helmet – Астралис
10:30 FaZe Clan – Nemiga Gaming
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