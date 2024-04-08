Саудовская Аравия. Команда Йовичевича оторвалась от зоны вылета

7 апреля в чемпионате Саудовской Аравии состоялось три матча.

«Аль-Раед», который тренирует бывший наставник «Шахтера» Игорь Йовичевич, дома обыграл «Аль-Хазем». Победу принес дубль Жулио Тавареша.

Также на своем поле три очка заработали «Абха» и «Аль-Фейха».

Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур. 7 апреля

Аль-Раед – Аль-Хазем – 2:0

Голы: Тавареш (35, 46)

Абха – Аль-Фатех – 2:0

Голы: Крыховяк (6, 57) – Тельо (54)

Аль-Фейха – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Сакала (16, 55), Сабири (88)

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