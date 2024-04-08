Саудовская Аравия08 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 08 апреля 2024, 04:03
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Саудовская Аравия. Команда Йовичевича оторвалась от зоны вылета
В рамках 27-го тура Саудовской Премьер-лиги победы добыли только хозяева
08 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 08 апреля 2024, 04:03
16
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7 апреля в чемпионате Саудовской Аравии состоялось три матча.
«Аль-Раед», который тренирует бывший наставник «Шахтера» Игорь Йовичевич, дома обыграл «Аль-Хазем». Победу принес дубль Жулио Тавареша.
Также на своем поле три очка заработали «Абха» и «Аль-Фейха».
Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур. 7 апреля
Аль-Раед – Аль-Хазем – 2:0
Голы: Тавареш (35, 46)
Абха – Аль-Фатех – 2:0
Голы: Крыховяк (6, 57) – Тельо (54)
Аль-Фейха – Аль-Ахдуд – 3:0
Голы: Сакала (16, 55), Сабири (88)
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