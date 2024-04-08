Чемпионат Бельгии. Сидорчук просидел на замене, Юнион и Андерлехт проиграли
Четыре поединка прошло в бельгийской Лиге Жюпиле
В чемпионате Бельгии завершились четыре встречи второго этапа.
В чемпионской группе «Юнион Сен-Жилуаз» и «Андерлехт» проиграли, чем вернули в гонку за титул интригу.
«Вестерло» Сергея Сидорчука дома позорно уступил Генту. Футболист сборной Украины просидел весь матч на скамье запасных.
Чемпионат Бельгии. Второй этап. 7 апреля
Юнион Сен-Жилуаз – Серкль Брюгге – 2:3
Голы: Нильссон (45+5, пенальти), Эккерт (90+2) – Минда (5), Денки (6), Сомерс (71)
Брюгге – Андерлехт – 3:1
Голы: Мехеле (3), Онедика (61, 89) – Дрейер (90+1)
Вестерло – Гент – 0:3
Голы: Гандельман (22, 90+2), Тиссаудали (24)
Удаления: Хайдара (37, Вестерло), Жилекенс (67, Вестерло)
Эйпен – Кортрейк – 1:1
Голы: Чарльз-Кук (80) – Дэвис (50)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Чемпионская группа
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