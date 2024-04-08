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Чемпионат Германии
Вольфсбург
07.04.2024 18:30 – FT 1 : 3
Боруссия М
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Германия
08 апреля 2024, 02:19 | Обновлено 08 апреля 2024, 02:32
16
0

Бундеслига. Боруссия М и Хоффенхайм забили соперникам по три гола

В Бундеслиге завершился 28-й тур

08 апреля 2024, 02:19 | Обновлено 08 апреля 2024, 02:32
16
0
Бундеслига. Боруссия М и Хоффенхайм забили соперникам по три гола
Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля в Германии состоялось два матча Бундеслиги.

«Хоффенхайм» принимал «Аугсбург». Дуэт форвардов Вегорст–Крамарич позволил хозяевам оформить хороший гандикап в первом тайме. В середине второго усилиями Демировича интрига вернулась, но команда Матараццо в конце встречи сняла все вопросы.

Другой матч дня между «Вольфсбургом» и «Боруссией» завершился с идентичным счетом. Правда, там победу праздновали гости.

Бундеслига. 28-й тур. 7 апреля

Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1

Голы: Вегорст (17), Крамарич (20), Бебу (90) – Демирович (61)

Вольфсбург – Боруссия М – 1:3

Голы: Баку (7) – Итакура (52), Минполь (58), Райц (88)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Рокко Райц (Боруссия М).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Нгуму (Боруссия М).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Коу Итакура (Боруссия М).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Боте Баку (Вольфсбург).
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Источник Sport.ua
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