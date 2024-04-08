Бундеслига. Боруссия М и Хоффенхайм забили соперникам по три гола
В Бундеслиге завершился 28-й тур
7 апреля в Германии состоялось два матча Бундеслиги.
«Хоффенхайм» принимал «Аугсбург». Дуэт форвардов Вегорст–Крамарич позволил хозяевам оформить хороший гандикап в первом тайме. В середине второго усилиями Демировича интрига вернулась, но команда Матараццо в конце встречи сняла все вопросы.
Другой матч дня между «Вольфсбургом» и «Боруссией» завершился с идентичным счетом. Правда, там победу праздновали гости.
Бундеслига. 28-й тур. 7 апреля
Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1
Голы: Вегорст (17), Крамарич (20), Бебу (90) – Демирович (61)
Вольфсбург – Боруссия М – 1:3
Голы: Баку (7) – Итакура (52), Минполь (58), Райц (88)
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