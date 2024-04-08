Чемпионат Франции. Брест и Монако закрепились в зоне Лиги чемпионов

7 апреля в чемпионате Франции сыграли шесть матчей.

«Брест» и «Монако» добыли минимальные домашние победы, которые позволили им остаться в зоне Лиги чемпионов.

«Ницца» не смогла обыграть «Реймс». Теперь серия без побед в Лиге 1 команды Франческо Фариоли составляет 9 матчей.

«Лион» на выезде добыл триумф в матче с «Нантом». Благодаря набраным 3 пунктам «ткачи» поднялись на 10-е место.

Лига 1. 28-й тур, 7 апреля.

Брест – Мец – 4:3

Голы: Шардонне (12), Думбия (31) Мунье (38), Сатриано (60) – Траоре (6), Микаутадзе (74, 80)

Тулуза – Страсбур – 0:0

Реймс – Ницца – 0:0

Монпелье – Лорьян – 2:0

Голы: Саванье (54, пенальти), Карамо (89)

Монако – Ренн – 1:0

Гол: Аклиуш (25)

Удаления: Керер (64, две желтые) – Терье (46, прямая красная)

Нант – Лион – 1:3

Голы: Аблин (16) – Ляказетт (75), Фофана (77), Орбан (90+7)

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