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  4. Замена Клоппу. Ливерпуль на этой неделе проведет переговоры с новым коучем
Англия
08 апреля 2024, 00:03 | Обновлено 08 апреля 2024, 00:14
699
1

Замена Клоппу. Ливерпуль на этой неделе проведет переговоры с новым коучем

Рубен Аморим может стать новым наставником легендарного клуба

08 апреля 2024, 00:03 | Обновлено 08 апреля 2024, 00:14
699
1
Замена Клоппу. Ливерпуль на этой неделе проведет переговоры с новым коучем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.

В настоящее время одним из главных кандидатов на замену Клоппа является нынешний наставник португальского «Спортинга» Рубен Аморим. По информации журналиста Сэнди Ауны, руководство «Ливерпуля» уже на этой неделе встретится с агентом Аморима и попытается договориться об условиях контракта.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. За это время португалец дважды побеждал в Кубке лиги и по одному разу выигрывал чемпионат и суперкубок страны. Под руководством Аморима «львы» в этом сезоне возглавляют турнирную таблицу португальского чемпионата.

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Юрген Клопп назначение тренера
Источник Twitter
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Viktor Shvachko
Це для Вас несподіванка, Клопп про сказав набагато раніш.
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