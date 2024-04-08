Замена Клоппу. Ливерпуль на этой неделе проведет переговоры с новым коучем

Наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.

В настоящее время одним из главных кандидатов на замену Клоппа является нынешний наставник португальского «Спортинга» Рубен Аморим. По информации журналиста Сэнди Ауны, руководство «Ливерпуля» уже на этой неделе встретится с агентом Аморима и попытается договориться об условиях контракта.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. За это время португалец дважды побеждал в Кубке лиги и по одному разу выигрывал чемпионат и суперкубок страны. Под руководством Аморима «львы» в этом сезоне возглавляют турнирную таблицу португальского чемпионата.