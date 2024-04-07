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  4. Джурабаев вошел в топ-10 самых молодых игроков в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 22:44 | Обновлено 07 апреля 2024, 22:47
399
0

Джурабаев вошел в топ-10 самых молодых игроков в истории УПЛ

16-летний хавбек «Руха» стал первым футболистом 2008 г. р., сыгравшим в УПЛ

07 апреля 2024, 22:44 | Обновлено 07 апреля 2024, 22:47
399
0
Джурабаев вошел в топ-10 самых молодых игроков в истории УПЛ
ФК Рух. Мухаммад Джурабаев

Вышедший на замену в матче с «Шахтером» (1:3) полузащитник Мухаммад Джурабаев стал самым молодым игроком «Руха», выступавшим в чемпионатах Украины - 16 лет 63 дня. Прежний клубный рекорд, принадлежавший Андрею Кителе, он превзошел на 1 год 247 дней.

В истории УПЛ в более юном возрасте выходили на поле только 7 игроков, а в нынешнем столетии – лишь Кирилл Дегтярь из «Металлиста» и Виталий Иванко из донецкого «Металлурга». Кроме того, Джурабаев стал первым футболистом 2008 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 159 дней

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

03.05.2023

Днепр-1 (г)

0:5

15 лет 221 день

Юрий ФЕНИН

Таврия

04.11.1992

Заря (д)

2:1

15 лет 290 дней

Владимир ГАПОН

Волынь

20.05.1995

Динамо (г)

1:3

15 лет 314 дней

Сергей КОВРЫЖКИН

Таврия

12.05.1995

Нива Т (г)

0:2

15 лет 330 дней

Алексей ТЕЛЯТНИКОВ

Торпедо

15.09.1996

Ворскла (г)

0:2

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс (д)

2:1

16 лет 38 дней

Виталий ИВАНКО

Металлург Д

17.05.2008

Шахтер (г)

1:4

16 лет 63 дня

Мухаммад ДЖУРАБАЕВ

Рух

07.04.2024

Шахтер (г)

1:3

16 лет 81 день

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (д)

0:5

16 лет 83 дня

Иван МАЛИМОН

Темп

15.10.1994

Прикарпатье (д)

3:0

Футболисты 1998-2008 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

05.04.2015

Шахтер (д)

2:6

1999

Ярослав ДЕДА

Волынь

13.03.2016

Сталь Дз (д)

1:0

2000

Владислав ДМИТРЕНКО

Волынь

24.09.2016

Шахтер (г)

0:3

2001

Даниил СИКАН

Карпаты

12.08.2018

Заря (д)

1:1

2002

Максим БРАМА

Львов

30.05.2019

Шахтер (д)

0:3

2003

Максим ХЛАНЬ

Карпаты

27.06.2020

Львов (д)

1:1

2004

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.06.2020

Ворскла (г)

0:2

2005

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (д)

0:5

2006

Даниил КАЙДАЛОВ

Металлист

25.11.2022

Черноморец (г)

0:0

2007

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

03.05.2023

Днепр-1 (г)

0:5

2008

Мухаммад ДЖУРАБАЕВ

Рух

07.04.2023

Шахтер (г))

1:3
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Источник Sport.ua
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