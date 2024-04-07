Джурабаев вошел в топ-10 самых молодых игроков в истории УПЛ

Вышедший на замену в матче с «Шахтером» (1:3) полузащитник Мухаммад Джурабаев стал самым молодым игроком «Руха», выступавшим в чемпионатах Украины - 16 лет 63 дня. Прежний клубный рекорд, принадлежавший Андрею Кителе, он превзошел на 1 год 247 дней.

В истории УПЛ в более юном возрасте выходили на поле только 7 игроков, а в нынешнем столетии – лишь Кирилл Дегтярь из «Металлиста» и Виталий Иванко из донецкого «Металлурга». Кроме того, Джурабаев стал первым футболистом 2008 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст Игрок Клуб Дата Соперник Счет 15 лет 159 дней Кирилл ДЕГТЯРЬ Металлист 03.05.2023 Днепр-1 (г) 0:5 15 лет 221 день Юрий ФЕНИН Таврия 04.11.1992 Заря (д) 2:1 15 лет 290 дней Владимир ГАПОН Волынь 20.05.1995 Динамо (г) 1:3 15 лет 314 дней Сергей КОВРЫЖКИН Таврия 12.05.1995 Нива Т (г) 0:2 15 лет 330 дней Алексей ТЕЛЯТНИКОВ Торпедо 15.09.1996 Ворскла (г) 0:2 16 лет 34 дня Сергей ПЕРХУН Днепр 08.10.1993 Кривбасс (д) 2:1 16 лет 38 дней Виталий ИВАНКО Металлург Д 17.05.2008 Шахтер (г) 1:4 16 лет 63 дня Мухаммад ДЖУРАБАЕВ Рух 07.04.2024 Шахтер (г) 1:3 16 лет 81 день Даниил САВИН Мариуполь 18.09.2021 Шахтер (д) 0:5 16 лет 83 дня Иван МАЛИМОН Темп 15.10.1994 Прикарпатье (д) 3:0

Футболисты 1998-2008 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины