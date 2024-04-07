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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 22:23
153
0

Бондаренко стал автором одного из самых быстрых дублей Шахтера

Свой второй мяч в матче с «Рухом» хавбек горняков забил на 17-й минуте

07 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 22:23
153
0
Бондаренко стал автором одного из самых быстрых дублей Шахтера
ФК Шахтер

Артем Бондаренко стал автором одного из самых ранних дублей игроков «Шахтера» в чемпионатах Украины. Свой второй дубль в карьере он оформил уже на 17-й минуте матча с «Рухом» (3:1). Среди футболистов оранжево-черных быстрее забивали два мяча только Тете и Сергей Ателькин.

К слову, первый гол Бондаренко в ворота желто-черных оказался 1150-м для «Шахтера» в родных стенах и вдвойне юбилейным для самого Артема – 20-м в УПЛ и 15-м во всех турнирах в рядах горняков (ЧУ – 12, КУ – 2, ЕК – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые дубли игроков Шахтера в чемпионатах Украины

Мин.*

Игрок

Дата

Соперник

Счет

11'

ТЕТЕ

25.08.2019

Мариуполь

5:1 (д)

12'

Сергей АТЕЛЬКИН

03.04.1994

Волынь

3:1 (д)

17'

Артем БОНДАРЕНКО

07.04.2024

Рух

3:1 (д)

18'

ЖАДСОН

03.10.2005

Ильичевец

6:0 (д)

18'

Александр ГЛАДКИЙ

09.05.2015

Говерла

7:3 (г)

18'

Виктор КОВАЛЕНКО

17.10.2020

Львов

5:1 (д)

20'

Андрей ВОРОБЕЙ

19.06.2001

Металлург Д

3:1 (г)

20'

МАТУЗАЛЕМ

03.10.2005

Ильичевец

6:0 (д)

21'

Олег МАТВЕЕВ

25.10.1992

Верес

2:0 (г)

24'

Сергей РЕБРОВ

08.04.1992

Темп

4:0 (г)

* минута второго гола.

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Источник Sport.ua
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