Бондаренко стал автором одного из самых быстрых дублей Шахтера

Артем Бондаренко стал автором одного из самых ранних дублей игроков «Шахтера» в чемпионатах Украины. Свой второй дубль в карьере он оформил уже на 17-й минуте матча с «Рухом» (3:1). Среди футболистов оранжево-черных быстрее забивали два мяча только Тете и Сергей Ателькин.

К слову, первый гол Бондаренко в ворота желто-черных оказался 1150-м для «Шахтера» в родных стенах и вдвойне юбилейным для самого Артема – 20-м в УПЛ и 15-м во всех турнирах в рядах горняков (ЧУ – 12, КУ – 2, ЕК – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые дубли игроков Шахтера в чемпионатах Украины

Мин.* Игрок Дата Соперник Счет 11' ТЕТЕ 25.08.2019 Мариуполь 5:1 (д) 12' Сергей АТЕЛЬКИН 03.04.1994 Волынь 3:1 (д) 17' Артем БОНДАРЕНКО 07.04.2024 Рух 3:1 (д) 18' ЖАДСОН 03.10.2005 Ильичевец 6:0 (д) 18' Александр ГЛАДКИЙ 09.05.2015 Говерла 7:3 (г) 18' Виктор КОВАЛЕНКО 17.10.2020 Львов 5:1 (д) 20' Андрей ВОРОБЕЙ 19.06.2001 Металлург Д 3:1 (г) 20' МАТУЗАЛЕМ 03.10.2005 Ильичевец 6:0 (д) 21' Олег МАТВЕЕВ 25.10.1992 Верес 2:0 (г) 24' Сергей РЕБРОВ 08.04.1992 Темп 4:0 (г)

* минута второго гола.