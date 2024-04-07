Бондаренко стал автором одного из самых быстрых дублей Шахтера
Свой второй мяч в матче с «Рухом» хавбек горняков забил на 17-й минуте
Артем Бондаренко стал автором одного из самых ранних дублей игроков «Шахтера» в чемпионатах Украины. Свой второй дубль в карьере он оформил уже на 17-й минуте матча с «Рухом» (3:1). Среди футболистов оранжево-черных быстрее забивали два мяча только Тете и Сергей Ателькин.
К слову, первый гол Бондаренко в ворота желто-черных оказался 1150-м для «Шахтера» в родных стенах и вдвойне юбилейным для самого Артема – 20-м в УПЛ и 15-м во всех турнирах в рядах горняков (ЧУ – 12, КУ – 2, ЕК – 1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые дубли игроков Шахтера в чемпионатах Украины
|
Мин.*
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11'
|
ТЕТЕ
|
25.08.2019
|
Мариуполь
|
5:1 (д)
|
12'
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
03.04.1994
|
Волынь
|
3:1 (д)
|
17'
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
07.04.2024
|
Рух
|
3:1 (д)
|
18'
|
ЖАДСОН
|
03.10.2005
|
Ильичевец
|
6:0 (д)
|
18'
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
09.05.2015
|
Говерла
|
7:3 (г)
|
18'
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
17.10.2020
|
Львов
|
5:1 (д)
|
20'
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
19.06.2001
|
Металлург Д
|
3:1 (г)
|
20'
|
МАТУЗАЛЕМ
|
03.10.2005
|
Ильичевец
|
6:0 (д)
|
21'
|
Олег МАТВЕЕВ
|
25.10.1992
|
Верес
|
2:0 (г)
|
24'
|
Сергей РЕБРОВ
|
08.04.1992
|
Темп
|
4:0 (г)
* минута второго гола.
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