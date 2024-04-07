Определена победительница грунтового турнира WTA 250 в Боготе

7 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия).

В поединке за трофей Камила Осорио (Колумбия, WTA 85) в двух сетах переиграла Марию Боузкову (Чехия, WTA 42).

WTA 250 Богота. Грунт. Финал

Мария Боузкова (Чехия) [1] – Камила Осорио (Колумбия) [6] – 3:6, 6:7 (5:7)

Это была третья встреча девушек. Осорио выиграла первый очный поединок.

Камила в четвертый раз сыграла в финале на уровне WTA и выиграла 2-й титул.

На своем пути к трофею в Боготе колумбийка, помимо Боузковой, одолела Марину Стакушич, Анку Тодони, Татьяну Марию и Сару Эррани.