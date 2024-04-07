Определена победительница грунтового турнира WTA 250 в Боготе
Камила Осорио в финале домашних соревнований переиграла Марию Боузкову
7 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия).
В поединке за трофей Камила Осорио (Колумбия, WTA 85) в двух сетах переиграла Марию Боузкову (Чехия, WTA 42).
WTA 250 Богота. Грунт. Финал
Мария Боузкова (Чехия) [1] – Камила Осорио (Колумбия) [6] – 3:6, 6:7 (5:7)
Это была третья встреча девушек. Осорио выиграла первый очный поединок.
Камила в четвертый раз сыграла в финале на уровне WTA и выиграла 2-й титул.
На своем пути к трофею в Боготе колумбийка, помимо Боузковой, одолела Марину Стакушич, Анку Тодони, Татьяну Марию и Сару Эррани.
CAMI LO VUELVE A HACER 🥹— Copa Colsanitas Zurich (@CopaColsanitas_) April 7, 2024
Camila Osorio 🇨🇴 se queda con su segundo título en Bogotá tras superar en la final a Marie Bouzkova 🇨🇿 por 6-3, 7-6(5).
¡El trofeo vuelve a estar en casa! ❤️ #CopaColsanitasZurich pic.twitter.com/fMyeZOCgA6
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