ВИДЕО. С разворота в девятку. Мейну вывел МЮ вперед в матче с Ливерпулем

Вечером 7 апреля проходит центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль.

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Во втором тайме, на 67-й минуте хозяева поля вышли вперед (2:1).

Ударом с разворота в девятку Кобби Мейну дал перевес МЮ над Ливерпулем.

ГОЛ! 2:1. Кобби Мейну, 67 мин.