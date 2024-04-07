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Англия
07 апреля 2024, 19:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:20
1077
0

ВИДЕО. С разворота в девятку. Мейну вывел МЮ вперед в матче с Ливерпулем

На 67-й минуте хозяева поля вышли вперед

07 апреля 2024, 19:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:20
1077
0
ВИДЕО. С разворота в девятку. Мейну вывел МЮ вперед в матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 апреля проходит центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль.

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Во втором тайме, на 67-й минуте хозяева поля вышли вперед (2:1).

Ударом с разворота в девятку Кобби Мейну дал перевес МЮ над Ливерпулем.

ГОЛ! 2:1. Кобби Мейну, 67 мин.

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Источник Sport.ua
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