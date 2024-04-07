Англия07 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:11
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ВИДЕО. Луис Диас вывел Ливерпуль вперед в матче с Ман Юнайтед
Гости забили первый гол на 23-й минуте
07 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:11
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Вечером 7 апреля проходит центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль.
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На 23-й минуте Луис Диас открыл счет для гостей после передачи Дарвина Нуньеса (1:0).
ВИДЕО. Луис Диас вывел Ливерпуль вперед в матче с Ман Юнайтед
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