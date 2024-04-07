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Англия
07 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:11
321
0

ВИДЕО. Луис Диас вывел Ливерпуль вперед в матче с Ман Юнайтед

Гости забили первый гол на 23-й минуте

07 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:11
321
0
ВИДЕО. Луис Диас вывел Ливерпуль вперед в матче с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 апреля проходит центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль.

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На 23-й минуте Луис Диас открыл счет для гостей после передачи Дарвина Нуньеса (1:0).

ВИДЕО. Луис Диас вывел Ливерпуль вперед в матче с Ман Юнайтед

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Источник Sport.ua
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