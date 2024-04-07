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Англия
07 апреля 2024, 18:52 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:59
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0

ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля

Бруну Фернандеш отметился суперголом на 50-й минуте центрально матча 32-го тура

07 апреля 2024, 18:52 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:59
716
0
ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

7 апреля проходит центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль.

На 23-й минуте Луис Диас открыл счет в поединке после передачи Дарвина Нуньеса.

На 50-й звездный португальский игрок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш сравнял счет, забив с центра поля.

❗️ ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля

Португалец пробил в одно касание с 50 метров после неудачной передачи Джарелла Кванса. Голкипер «мерсисайдцев» Куивин Келлехер не сумел спасти свою команду.

ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля

ФОТО. Празднование Бруну Фернандеша

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Источник Sport.ua
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