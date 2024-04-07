ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля
Бруну Фернандеш отметился суперголом на 50-й минуте центрально матча 32-го тура
7 апреля проходит центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль.
На 23-й минуте Луис Диас открыл счет в поединке после передачи Дарвина Нуньеса.
На 50-й звездный португальский игрок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш сравнял счет, забив с центра поля.
❗️ ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля
Португалец пробил в одно касание с 50 метров после неудачной передачи Джарелла Кванса. Голкипер «мерсисайдцев» Куивин Келлехер не сумел спасти свою команду.
ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля
ФОТО. Празднование Бруну Фернандеша
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