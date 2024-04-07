7 апреля проходит центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль.

На 23-й минуте Луис Диас открыл счет в поединке после передачи Дарвина Нуньеса.

На 50-й звездный португальский игрок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш сравнял счет, забив с центра поля.

❗️ ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля

Португалец пробил в одно касание с 50 метров после неудачной передачи Джарелла Кванса. Голкипер «мерсисайдцев» Куивин Келлехер не сумел спасти свою команду.

ВИДЕО. Звездный игрок Ман Юнайтед забил в ворота Ливерпуля с центра поля

ФОТО. Празднование Бруну Фернандеша