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  4. ВИДЕО. Артем Бондаренко оформил быстрый дубль в матче Шахтера с Рухом
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 18:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:41
492
0

ВИДЕО. Артем Бондаренко оформил быстрый дубль в матче Шахтера с Рухом

Уже на 16-й минуте горняки получили комфортный перевес в два мяча

07 апреля 2024, 18:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:41
492
0
ВИДЕО. Артем Бондаренко оформил быстрый дубль в матче Шахтера с Рухом
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Вечером 7 апреля на «Арене Львов» проходит матч 23-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Рух» Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хавбек номинальных хозяев поля Артем Бондаренко оформил быстрый дубль в матче Шахтера с Рухом.

Уже на 16-й минуте горняки получили комфортный перевес в два мяча (2:0).

ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 8 мин.

ГОЛ! 2:0. Артем Бондаренко, 16 мин.

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Источник Sport.ua
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