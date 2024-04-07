ВИДЕО. Артем Бондаренко оформил быстрый дубль в матче Шахтера с Рухом
Уже на 16-й минуте горняки получили комфортный перевес в два мяча
Вечером 7 апреля на «Арене Львов» проходит матч 23-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Рух» Львов.
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Хавбек номинальных хозяев поля Артем Бондаренко оформил быстрый дубль в матче Шахтера с Рухом.
Уже на 16-й минуте горняки получили комфортный перевес в два мяча (2:0).
ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 8 мин.
⚽️ Точно в кут! 🎱 Більярдний удар Артема Бондаренка 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 7, 2024
🧡 Півзахисник відкриває рахунок на початку матчу з «Рухом» 🔥#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/UKiEM6EDWg
ГОЛ! 2:0. Артем Бондаренко, 16 мин.
⚽️ Бондаренка не зупинити! 🔥 Який удар! 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 7, 2024
🧡 Півзахисник оформив дубль протягом 9 хвилин у матчі з «Рухом» 👊#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/uVjF6RMlUj
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