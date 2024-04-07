ВИДЕО. Артем Бондаренко оформил быстрый дубль в матче Шахтера с Рухом

Вечером 7 апреля на «Арене Львов» проходит матч 23-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Рух» Львов.

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Хавбек номинальных хозяев поля Артем Бондаренко оформил быстрый дубль в матче Шахтера с Рухом.

Уже на 16-й минуте горняки получили комфортный перевес в два мяча (2:0).

ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 8 мин.

⚽️ Точно в кут! 🎱 Більярдний удар Артема Бондаренка 👏🏻



🧡 Півзахисник відкриває рахунок на початку матчу з «Рухом» 🔥#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/UKiEM6EDWg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 7, 2024

ГОЛ! 2:0. Артем Бондаренко, 16 мин.