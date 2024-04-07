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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 18:26 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:33
467
0

Степаненко отметил большой юбилей

34-летний капитан горняков провел 500-й матч в клубной карьере

07 апреля 2024, 18:26 | Обновлено 07 апреля 2024, 18:33
467
0
Степаненко отметил большой юбилей
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч с «Рухом» стал 500-м в клубной карьере Тараса Степаненко. Он стал 5-м футболистом, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд за годы независимости.

417 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер» и 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне. 355 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 99 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов за годы независимости (1992-2024)

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

638

2.

Дарио СРНА

339

48

12

137

536

3.

Андрей ПЯТОВ

342

41

10

132

526

4.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

516

5.

Тарас СТЕПАНЕНКО

355

35

11

99

500

6.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

499

7.

Вячеслав ЧЕЧЕР

410

45

1

33

489

8.

Александр ГОРЯИНОВ

391

46

-

41

478

9.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

471

10.

Максим ШАЦКИХ

341

49

4

75

469

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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