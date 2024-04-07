Степаненко отметил большой юбилей

Матч с «Рухом» стал 500-м в клубной карьере Тараса Степаненко. Он стал 5-м футболистом, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд за годы независимости.

417 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер» и 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне. 355 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 99 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов за годы независимости (1992-2024)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 638 2. Дарио СРНА 339 48 12 137 536 3. Андрей ПЯТОВ 342 41 10 132 526 4. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 516 5. Тарас СТЕПАНЕНКО 355 35 11 99 500 6. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 499 7. Вячеслав ЧЕЧЕР 410 45 1 33 489 8. Александр ГОРЯИНОВ 391 46 - 41 478 9. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 471 10. Максим ШАЦКИХ 341 49 4 75 469

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.