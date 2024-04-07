Степаненко отметил большой юбилей
34-летний капитан горняков провел 500-й матч в клубной карьере
Матч с «Рухом» стал 500-м в клубной карьере Тараса Степаненко. Он стал 5-м футболистом, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд за годы независимости.
417 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер» и 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне. 355 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 99 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев украинских клубов за годы независимости (1992-2024)
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
426
|
60
|
9
|
143
|
638
|
2.
|
Дарио СРНА
|
339
|
48
|
12
|
137
|
536
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
342
|
41
|
10
|
132
|
526
|
4.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
412
|
48
|
-
|
56
|
516
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
355
|
35
|
11
|
99
|
500
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
375
|
54
|
2
|
68
|
499
|
7.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
410
|
45
|
1
|
33
|
489
|
8.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
391
|
46
|
-
|
41
|
478
|
9.
|
Олег ГУСЕВ
|
319
|
48
|
6
|
98
|
471
|
10.
|
Максим ШАЦКИХ
|
341
|
49
|
4
|
75
|
469
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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