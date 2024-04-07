Руслан РОТАНЬ: «Поздравляю своих ребят с хорошей игрой»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (2:3) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Ваш комментарий по сегодняшней игре.

– Поздравляю «Черноморец» с победой. Поздравляю своих ребят с хорошей игрой. Я думаю, что если бы мы играли в полных составах, то игра была бы намного ярче. Почему я поздравляю своих ребят? Потому что они вдесятером, в принципе, могли рассчитывать на лучшее. Они, скажем так, выполняли то, что мы их просили, играя даже в меньшинстве.

Единственный момент: не успели мы донести им за этот период, когда в 1-м тайме играли в меньшинстве, где мы, скажем так, пропустили ненужные мячи. Если бы мы их не пропустили, то, я думаю, в принципе, могли бы рассчитывать на большее. Но есть игра, мы ее принимаем, поэтому поздравляем еще раз «Черноморец» с победой.

– Если судить по стартовым минутам матча, главная задача была забить быстрый мяч?

– Понимаете, у нас всегда главная задача – это свисток нашей Фемиды, и мы стремимся забить гол. Это первое, к чему мы стремимся на тренировках и в матчах. Мы прежде всего думаем о том, что мы хотим забить гол. Поэтому да, мы хотели забить. Мы понимали, что «Черноморец» играл третью игру за неделю. Мы рассчитывали на это.