Руслан РОТАНЬ: «Поздравляю своих ребят с хорошей игрой»
Главный тренер «Александрии» прокомментировал поражение от «Черноморца»
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (2:3) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Ваш комментарий по сегодняшней игре.
– Поздравляю «Черноморец» с победой. Поздравляю своих ребят с хорошей игрой. Я думаю, что если бы мы играли в полных составах, то игра была бы намного ярче. Почему я поздравляю своих ребят? Потому что они вдесятером, в принципе, могли рассчитывать на лучшее. Они, скажем так, выполняли то, что мы их просили, играя даже в меньшинстве.
Единственный момент: не успели мы донести им за этот период, когда в 1-м тайме играли в меньшинстве, где мы, скажем так, пропустили ненужные мячи. Если бы мы их не пропустили, то, я думаю, в принципе, могли бы рассчитывать на большее. Но есть игра, мы ее принимаем, поэтому поздравляем еще раз «Черноморец» с победой.
– Если судить по стартовым минутам матча, главная задача была забить быстрый мяч?
– Понимаете, у нас всегда главная задача – это свисток нашей Фемиды, и мы стремимся забить гол. Это первое, к чему мы стремимся на тренировках и в матчах. Мы прежде всего думаем о том, что мы хотим забить гол. Поэтому да, мы хотели забить. Мы понимали, что «Черноморец» играл третью игру за неделю. Мы рассчитывали на это.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль Коллинс обыграла Марию Саккари в Чарльстоне
Туринский клуб достиг принципиальной договоренности с Тиаго Моттой