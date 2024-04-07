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  4. Шахтер – Рух. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 16:58 |
769
0

Шахтер – Рух. Стали известны стартовые составы

Матч 23-го тура УПЛ начнется в 18:00

07 апреля 2024, 16:58 |
769
0
Шахтер – Рух. Стали известны стартовые составы
Арена Львов

Сегодня, 7 апреля, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Виталия Пономарева на матч:

«Шахтер»: Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Дидык, Лях, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Федор.

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Источник Sport.ua
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