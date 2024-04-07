Шахтер – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 7 апреля, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Виталия Пономарева на матч:

«Шахтер»: Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Дидык, Лях, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Федор.