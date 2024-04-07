Юбилей испорчен. Томас Мюллер сыграл 700 официальных матчей за Баварию

Форвард «Баварии» Томас Мюллер сыграл 700 официальных матчей за немецкую команду.

Юбилей для нападающего мюнхенская команда испортила, проиграв дома Хайденхайму со счетом 2:3.

С 2009 года Мюллер сыграл 468 матчей в Бундеслиге, провел 151 игру в Лиге чемпионов, а также выступал в Кубке Германии (65), Суперкубке Германии (12), Суперкубке УЕФА (2), клубном чемпионате мира (2).

В текущем сезона Мюллер провел 34 матча и забил 4 гола. Бавария занимает второе место в Бундеслиге, набрав 60 очков и безнадежно отстав от Байера (76).