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  4. Юбилей испорчен. Томас Мюллер сыграл 700 официальных матчей за Баварию
Германия
07 апреля 2024, 16:14 | Обновлено 07 апреля 2024, 16:16
459
0

Юбилей испорчен. Томас Мюллер сыграл 700 официальных матчей за Баварию

Бавария занимает второе место в Бундеслиге, безнадежно отстав от Байера

07 апреля 2024, 16:14 | Обновлено 07 апреля 2024, 16:16
459
0
Юбилей испорчен. Томас Мюллер сыграл 700 официальных матчей за Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард «Баварии» Томас Мюллер сыграл 700 официальных матчей за немецкую команду.

Юбилей для нападающего мюнхенская команда испортила, проиграв дома Хайденхайму со счетом 2:3.

С 2009 года Мюллер сыграл 468 матчей в Бундеслиге, провел 151 игру в Лиге чемпионов, а также выступал в Кубке Германии (65), Суперкубке Германии (12), Суперкубке УЕФА (2), клубном чемпионате мира (2).

В текущем сезона Мюллер провел 34 матча и забил 4 гола. Бавария занимает второе место в Бундеслиге, набрав 60 очков и безнадежно отстав от Байера (76).

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Бавария Хайденхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига юбилей Томас Мюллер статистика
Источник Sport.ua
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