Юбилей испорчен. Томас Мюллер сыграл 700 официальных матчей за Баварию
Бавария занимает второе место в Бундеслиге, безнадежно отстав от Байера
Форвард «Баварии» Томас Мюллер сыграл 700 официальных матчей за немецкую команду.
Юбилей для нападающего мюнхенская команда испортила, проиграв дома Хайденхайму со счетом 2:3.
С 2009 года Мюллер сыграл 468 матчей в Бундеслиге, провел 151 игру в Лиге чемпионов, а также выступал в Кубке Германии (65), Суперкубке Германии (12), Суперкубке УЕФА (2), клубном чемпионате мира (2).
В текущем сезона Мюллер провел 34 матча и забил 4 гола. Бавария занимает второе место в Бундеслиге, набрав 60 очков и безнадежно отстав от Байера (76).
❤️ 7️⃣0️⃣0️⃣ Pflichtspiele für den #FCBayern! 🤍— FC Bayern München (@FCBayern) April 6, 2024
Was für eine Wahnsinns-Marke, @esmuellert_! 🌟👏#MiaSanMia pic.twitter.com/0XRioXPjem
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