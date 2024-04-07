Илья ЗАБАРНЫЙ: «Чувствую себя как во сне»
Защитник «Борнмута» поблагодарил английских болельщиков
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поблагодарил английских болельщиков за поддержку:
«Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку! Вы невероятные, я чувствую себя как во сне».
Напомним, после проигранного матча АПЛ против «Лутона» (1:2) фанаты «Борнмута» спели специальную песню для Ильи Забарного.
В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный провел 31 матч, отметившись 1 забитым мячом. Он является одним из немногих полевых игроков, который не пропустил ни одной игровой минуты в этом розыгрыше чемпионата.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Украины в 28 миллионов евро.
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