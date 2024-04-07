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  4. Президент Атлетико: «Феликс хочет остаться в Барселоне. Это нормально»
Испания
07 апреля 2024, 15:28 |
144
0

Президент Атлетико: «Феликс хочет остаться в Барселоне. Это нормально»

Энрико Серезо не держит зла ​​на португальского нападающего

07 апреля 2024, 15:28 |
144
0
Президент Атлетико: «Феликс хочет остаться в Барселоне. Это нормально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Президент мадридского «Атлетико» Энрико Серезо прокомментировал ситуацию португальского нападающего Жоау Феликса, который на правах аренды выступает за каталонскую «Барселону»:

«Жоау Феликс хочет остаться в «Барселоне», это нормально. «Барселона» хочет его, и он хочет быть там. Он замечательный, топовый игрок. Он хорошо вписался в команду. Я не знаю, сколько «Атлетико» сможет получить за него на данном этапе в денежном эквиваленте».

В этом сезоне Жоау Феликс провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Источник Фабрицио Романо
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