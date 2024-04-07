Президент Атлетико: «Феликс хочет остаться в Барселоне. Это нормально»
Энрико Серезо не держит зла на португальского нападающего
Президент мадридского «Атлетико» Энрико Серезо прокомментировал ситуацию португальского нападающего Жоау Феликса, который на правах аренды выступает за каталонскую «Барселону»:
«Жоау Феликс хочет остаться в «Барселоне», это нормально. «Барселона» хочет его, и он хочет быть там. Он замечательный, топовый игрок. Он хорошо вписался в команду. Я не знаю, сколько «Атлетико» сможет получить за него на данном этапе в денежном эквиваленте».
В этом сезоне Жоау Феликс провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик может стать игроком «Ньюкасла»
Полузащитник «Звягеля» оценил уровень украинского вингера «Челси»