Колос – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 7 апреля, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Виктора Скрипника на матч:

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Рангел, Богданов, Ореховский, Топалов, Паулаускас.

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Борячук, Юсов, Дмитренко, Габелок, Жичиков, Имереков, Фарина, Юрченко, Сидоров.