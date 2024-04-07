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  4. Колос – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 14:28 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:29
319
0

Колос – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Матч 23-го тура УПЛ начнется в 15:30

07 апреля 2024, 14:28 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:29
319
0
Колос – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Стадион Колос

Сегодня, 7 апреля, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Виктора Скрипника на матч:

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Рангел, Богданов, Ореховский, Топалов, Паулаускас.

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Борячук, Юсов, Дмитренко, Габелок, Жичиков, Имереков, Фарина, Юрченко, Сидоров.

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Источник Sport.ua
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