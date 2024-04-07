Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан САРНАВСКИЙ: «Польские клубы равняются на Шахтер»
Польша
07 апреля 2024, 14:10 |
142
4

Богдан САРНАВСКИЙ: «Польские клубы равняются на Шахтер»

Вратарь «Лехии» поделился мнением по поводу уровня чемпионата Польши

07 апреля 2024, 14:10 |
142
4
Богдан САРНАВСКИЙ: «Польские клубы равняются на Шахтер»
ФК Лехия. Богдан Сарнавский

Украинский вратарь гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский поделился мнением об уровне чемпионата Польши:

«Сказать, что в чемпионате Польши что-то хуже – здесь нет такого. У нас есть глыбы. Если сравнивать с донецким «Шахтером», то здесь в Польше нет такой команды, как «Шахтер» Донецк. И они это понимают, знают, потому что это – топ-левел.

То есть нужно понимать, что они равняются на «Шахтер», потому что «Шахтер» – это не команда, которая один сезон играет хорошо в Лиге чемпионов. Это команда, которая на протяжении уже 20 лет представляет украинский футбол на топ-левеле. Они показывают, как должно быть, как можно это делать».

По теме:
Колос – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Днепр-1 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря рискует потерять забивного нападающего на 2 недели
Богдан Сарнавский Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Трендец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетик – победитель Кубка Испании
Футбол | 07 апреля 2024, 03:00 4
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании

Клуб из Бильбао в финале победил «Мальорку» в серии пенальти

Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07 апреля 2024, 11:05 2
Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Попадут ли «моряки» в очередной шторм или же сами вновь накроют им команду Ротаня?

У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Футбол | 06.04.2024, 19:55
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Другие виды | 07.04.2024, 07:29
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
МЮ нашел замену тен Хагу. Он тренирует нетоповый итальянский клуб
Футбол | 07.04.2024, 13:17
МЮ нашел замену тен Хагу. Он тренирует нетоповый итальянский клуб
МЮ нашел замену тен Хагу. Он тренирует нетоповый итальянский клуб
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
С феенордом игры смотрели?
Ответить
-1
MrStepanovM .
а польскі клуби про це знають?)))
Ответить
-1
FunnyCat_____
типо допинг жрут и судей покупают?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
06.04.2024, 13:30 9
Бокс
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
06.04.2024, 22:51 5
Футбол
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
06.04.2024, 04:55 2
Другие виды
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
06.04.2024, 08:31 1
Теннис
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
05.04.2024, 18:11 76
Футбол
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
05.04.2024, 11:31 27
Футбол
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем