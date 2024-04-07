Богдан САРНАВСКИЙ: «Польские клубы равняются на Шахтер»
Вратарь «Лехии» поделился мнением по поводу уровня чемпионата Польши
Украинский вратарь гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский поделился мнением об уровне чемпионата Польши:
«Сказать, что в чемпионате Польши что-то хуже – здесь нет такого. У нас есть глыбы. Если сравнивать с донецким «Шахтером», то здесь в Польше нет такой команды, как «Шахтер» Донецк. И они это понимают, знают, потому что это – топ-левел.
То есть нужно понимать, что они равняются на «Шахтер», потому что «Шахтер» – это не команда, которая один сезон играет хорошо в Лиге чемпионов. Это команда, которая на протяжении уже 20 лет представляет украинский футбол на топ-левеле. Они показывают, как должно быть, как можно это делать».
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