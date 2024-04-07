Денис ЯНАКОВ: «Отмененный гол меня расстроил»

Полузащитник ровенского «Вереса» Денис Янаков прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (3:0) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Кто будет бить пенальти – решают тренеры. Было решение, что буду бить я, или Коля (Гайдучик – прим.). Я сказал Коле, что сам пробью. Был уверен и хорошо, что забил.

В эпизоде с отмененным голом был очень разочарован. Думал, это будет мой первый дубль в УПЛ. Не верил, что там был офсайд. Потому что в динамике казалось, что Коле еще метра два до линии офсайда оставалось. Этот отмененный гол меня расстроил».