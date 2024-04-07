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  4. Денис ЯНАКОВ: «Отмененный гол меня расстроил»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 13:55 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:56
123
0

Денис ЯНАКОВ: «Отмененный гол меня расстроил»

Полузащитник «Верес» прокомментировал победу над «Оболонью»

07 апреля 2024, 13:55 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:56
123
0
Денис ЯНАКОВ: «Отмененный гол меня расстроил»
НК Верес

Полузащитник ровенского «Вереса» Денис Янаков прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (3:0) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Кто будет бить пенальти – решают тренеры. Было решение, что буду бить я, или Коля (Гайдучик – прим.). Я сказал Коле, что сам пробью. Был уверен и хорошо, что забил.

В эпизоде с отмененным голом был очень разочарован. Думал, это будет мой первый дубль в УПЛ. Не верил, что там был офсайд. Потому что в динамике казалось, что Коле еще метра два до линии офсайда оставалось. Этот отмененный гол меня расстроил».

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Источник ФК Верес
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