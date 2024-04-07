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  4. Джордж ЛЬЮИС: «Даже если игра не идет, Мудрик может придумать момент»
Англия
07 апреля 2024, 13:37 |
634
0

Джордж ЛЬЮИС: «Даже если игра не идет, Мудрик может придумать момент»

Полузащитник «Звягеля» оценил уровень украинского вингера «Челси»

07 апреля 2024, 13:37 |
634
0
Джордж ЛЬЮИС: «Даже если игра не идет, Мудрик может придумать момент»
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский полузащитник второлигового «Звягеля» Джордж Льюис оценил уровень украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

– Много времени прошло с момента, когда Мудрик не перешел в «Арсенал». Выбор в пользу «Челси» – это ошибка?

– Опять же, очень не хочу обсуждать кого-то из игроков, потому что хочу концентрироваться на себе. Но последняя игра сборной могла многое сказать о Мудрике: он может решить момент, даже если игра не идет, Misha может придумать момент. Мне нравится это, пример Мудрика показывает, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки.

Ранее Джордж Льюис поделился мыслями относительно Александра Зинченко.

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Источник Украинский футбол
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