МЮ нашел замену тен Хагу. Он тренирует нетоповый итальянский клуб

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера итальянской «Болоньи» Тиаго Мотту как потенциальную замену для Эрика тен Хага, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на 41-летнего специалиста также нацелился туринский «Ювентус».

На данный момент «Болонья» занимает 4-е место в турнирной таблице этого сезона Серии А, набрав 57 очков за 30 матчей чемпионата. 4-я строчка гарантирует клубу участие в Лиге чемпионов 2024/25.

«Красные дьяволы» имеют меньшие шансы на зону ЛЧ, ведь сейчас идут лишь шестыми и отстают от заветного 4-го места на 12 очков, имея 2 игры в запасе.