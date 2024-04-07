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  4. МЮ нашел замену тен Хагу. Он тренирует нетоповый итальянский клуб
Англия
07 апреля 2024, 13:17 |
931
1

МЮ нашел замену тен Хагу. Он тренирует нетоповый итальянский клуб

Тиаго Мотта может покинуть «Болонью»

07 апреля 2024, 13:17 |
931
1
МЮ нашел замену тен Хагу. Он тренирует нетоповый итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера итальянской «Болоньи» Тиаго Мотту как потенциальную замену для Эрика тен Хага, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на 41-летнего специалиста также нацелился туринский «Ювентус».

На данный момент «Болонья» занимает 4-е место в турнирной таблице этого сезона Серии А, набрав 57 очков за 30 матчей чемпионата. 4-я строчка гарантирует клубу участие в Лиге чемпионов 2024/25.

«Красные дьяволы» имеют меньшие шансы на зону ЛЧ, ведь сейчас идут лишь шестыми и отстают от заветного 4-го места на 12 очков, имея 2 игры в запасе.

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Эрик тен Хаг Тиаго Мотта Болонья Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Ювентус
Источник La Gazzetta dello Sport
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MrStepanovM .
варто якомусь молодому вистрілити відразу "товсті гаманці" починають їи цікавитись
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