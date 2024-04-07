Чемпионат Европы07 апреля 2024, 12:34 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:38
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Украинские арбитры будут работать на матче квалификации женского Евро-2025
Анастасия Романюк обслужит поединок между командами Албании и Эстонии
07 апреля 2024, 12:34 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:38
36
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На отборочном поединке женского Евро-2025 по футболу будет работать украинская судейская бригада.
Поединок группы С5 между женскими сборными Албании и Эстонии состоится 9 апреля в Тиране.
Главным арбитром выступит Анастасия Романюк. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Людмила Тельбух.
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