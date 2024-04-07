Украинские арбитры будут работать на матче квалификации женского Евро-2025

На отборочном поединке женского Евро-2025 по футболу будет работать украинская судейская бригада.

Поединок группы С5 между женскими сборными Албании и Эстонии состоится 9 апреля в Тиране.

Главным арбитром выступит Анастасия Романюк. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Людмила Тельбух.