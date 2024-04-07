Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинские арбитры будут работать на матче квалификации женского Евро-2025
Чемпионат Европы
07 апреля 2024, 12:34 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:38
36
0

Украинские арбитры будут работать на матче квалификации женского Евро-2025

Анастасия Романюк обслужит поединок между командами Албании и Эстонии

07 апреля 2024, 12:34 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:38
36
0
Украинские арбитры будут работать на матче квалификации женского Евро-2025
УАФ. Анастасия Романюк

На отборочном поединке женского Евро-2025 по футболу будет работать украинская судейская бригада.

Поединок группы С5 между женскими сборными Албании и Эстонии состоится 9 апреля в Тиране.

Главным арбитром выступит Анастасия Романюк. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Людмила Тельбух.

По теме:
Украина – на второй позиции в группе квалификации к женскому Евро-2025
ВИДЕО. Голы Петрик и Химич принесли победу Украине над Косово
Владимир Пятенко – о победе над Косово: «Хотели добиться разгрома»
судейские назначения чемпионат Европы по футболу среди женщин женская сборная Эстонии по футболу Анастасия Романюк Марина Стрелецкая Светлана Грушко
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
Футбол | 07 апреля 2024, 11:00 0
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера

Бернард сумел стать важной фигурой для «Панатинаикоса»

В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Футбол | 06 апреля 2024, 20:38 55
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?

Конфликт возник между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак

Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Футбол | 06.04.2024, 17:21
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Футбол | 06.04.2024, 22:51
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.04.2024, 08:00
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 10
Футбол
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
05.04.2024, 18:11 76
Футбол
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
06.04.2024, 03:59
Футбол
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
06.04.2024, 13:30 9
Бокс
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
05.04.2024, 21:05
Бокс
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем