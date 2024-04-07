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  4. Денис ТЕСЛЮК: «Мы должны качественно сыграть против Шахтера»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 12:38 |
110
0

Денис ТЕСЛЮК: «Мы должны качественно сыграть против Шахтера»

Нападающий «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»

07 апреля 2024, 12:38 |
110
0
Денис ТЕСЛЮК: «Мы должны качественно сыграть против Шахтера»
ФК Рух. Денис Теслюк

Нападающий львовского «Руха» Денис Теслюк поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«Рух» готовится к матчу с «Шахтером» как и к любому другому сопернику в УПЛ, мы никого не выделяем отдельно. Да, сейчас «горняки» лидируют в чемпионате, но мы сосредоточены на своей игре и для нас важно получить положительный результат в следующем поединке.

Нашими сильными сторонами являются прессинг и скорость и мы должны качественно сыграть против «Шахтера», поэтому сейчас плодотворно работаем на тренировках. Настроение у всех позитивное, ведь в предыдущем матче удалось победить ЛНЗ. Черкасчане были очень непростым соперником и выиграли у нас в первом круге, поэтому приятно, что удалось взять реванш в родных стенах.

Теперь нам будет противостоять «Шахтер» и это будет интересный матч. Донецкая команда стала сильнее после смены тренера в конце прошлого года, в их игре появилось больше конструктива. В то же время важно навязать сопернику борьбу на каждом клочке поля, прессинговать его и демонстрировать свой привычный футбол. Хочется отобрать очки у лидера УПЛ и подарить радость болельщикам «Руха».

Матч «Шахтер» – «Рух» состоится 7 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух Денис Теслюк
Источник ФК Рух Львов
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