В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.