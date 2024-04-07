Лига чемпионов07 апреля 2024, 12:16 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Барселона
Поединок пройдет 10 апреля в 22:00
07 апреля 2024, 12:16 |
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В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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