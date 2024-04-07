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Лига чемпионов
07 апреля 2024, 12:16 |
176
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Барселона

Поединок пройдет 10 апреля в 22:00

07 апреля 2024, 12:16 |
176
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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